Affare Osimhen, De Laurentiis indagato per falso in bilancio

NAPOLI - Aurelio de Laurentiis è finito nel registro degli indagati della Procura di Napoli: l'ipotesi nei suoi confronti è quella di reato di falso in bilancio e dichiarazione fraudolenta. Il primo reato contestato al patron azzurro riguarda anche la moglie, Jacqueline Baudit, il figlio Edoardo, questi ultimi due in qualità di vice presidenti del Cda, la figlia Valentina e Andrea Chiavelli come consiglieri delegati del CdA della Società Calcio Napoli con l'attenzione degli investigatori della Guardia di Finanza e della Procura che si è concentrata sulla compravendita dell'attaccante nigeriano Victor Osimhen e di altri quattro calciatori. L'obiettivo è acquisire documentazione e altri elementi utili in ordine a ipotizzate condotte illecite connesse alla compravendita dei diritti alle prestazioni sportive di alcuni giocatori, avvenute nell'estate 2020, tra il Napoli e il Lille. Orestis Karnezis, Claudio Manzi, Luigi Liguori e Ciro Palmieri gli altri affari, con varie formule, avvenuti tra i due club. I finanzieri hanno eseguito perquisizioni a Napoli e Roma e su disposizione della Procura di Napoli anche in Francia sono partiti i controlli per accertare irregolarità.