Napoli, Spalletti: "Koulibaly via? Io lo preferisco a tutti"

DIMARO (Trento) - Quarto giorno di ritiro per il Napoli a Dimaro, con l'allenatore Spalletti e i giocatori Rrahmani e Di Lorenzo che si presentano al Teatro Comunale del comune trentino per rispondere alle domande dei giornalisti e dei tifosi presenti. Il tecnico toscano ha parlato di tattiche, obiettivi e mercato, con un'attenzione particolare alla situazione legata alla possibile cessione di Koulibaly: "Io preferisco sempre KK a tutti, lui come calciatore del Napoli ha la media punti più alta, con lui abbiamo fatto più punti. Se dovesse scegliere di andare non finiremo mai di ringraziarlo per l’aiuto e tutto quello che ci ha dato quest’anno. E’ una persona bravissima, è il poker di K perché quest’anno sarebbe anche Kapitano, se dovesse scegliere di andare via gli augureremo il meglio possibile perché lui se lo merita tutto. Guai a chi gli dirà qualcosa se dovesse fare scelte diverse”, ha affermato l'allenatore azzurro. Un altro nodo di mercato del Napoli è quello legato al rinnovo di Mertens: "Mertens può ricoprire il ruolo da trequartista, come Zielinski e Elmas. Siccome Dries per ora non è con noi, cercheremo di trovare alternative. Sulla fiducia a Meret, possibile titolare dopo l'addio di Ospina: “Di solito quando si gioca per traguardi importanti ci vogliono due portieri, quindi un altro si deve prendere. Valuteremo poi chi sarà il più bravo”. Arriveranno altri campioni? “Abbiamo perso Ospina, Insigne e al momento Mertens, sono punti di rifermento importanti ma abbiamo giovani forti che possono diventare leader di questa squadra. Due di questi sono al mio fianco".

Sky Sport Uk: "Napoli-Chelsea, trattativa per Koulibaly" Spalletti: "Osimhen fantastico, Kvara e Olivera sono due talenti" "Osimhen è un giocatore fantastico che può diventare extra fantastico, perché ha tante cose da imparare. Avendolo a disposizione dall’inizio e più tempo al campo sarà più facile capire quelle cose in cui deve migliorare”, ha affermato Spalletti sul suo centravanti. Sulla tattica che metterà in campo quest'anno: "A specchio con le squadre che si mettono a tre dietro? E’ ipotizzabile, ma bisogna andare dietro a un sistema di gioco che alleniamo giornalmente. Vedremo le caratteristiche dei giocatori quando la rosa sarà completa. A specchio con le provinciale vorrebbe metterle un po’ più a loro agio, sono tutte cose che vedremo dopo. Trequartista? Abbiamo usato entrambi i moduli, vedremo di mettere i nostri i calciatori più a loro agio per esprimere le loro qualità”. Un commento anche sui nuovi acquisti: "L’inserimento di Kvaratskhelia e Olivera? Calciatori di questo livello anche se giovani sono talenti e hanno esperienza, quindi sono pronti per inserirsi subito”.

Di Lorenzo: "Bello vivere a Napoli, in squadra grande atmosfera" In conferenza c'è anche il terzino Di Lorenzo, che si appresta ad affrontare il quarto campionato consecutivo in maglia azzurra: "Mi trovo benissimo a Napoli con la mia famiglia, è una città bellissima ed è bello viverci. L’atmosfera all’interno della squadra? Siamo entusiasti di ripartire con la Champions. Dobbiamo affrontare questa stagione cercando di migliorare e fare il meglio possibile. Siamo pronti, siamo carichi per questa nuovo campionato”. Una domanda anche sui suoi idoli calcistici: "Per me sono i migliori adesso Cancelo e Arnold, cerco di prendere spunto da loro e migliorare". Napoli, ufficiale Ospina all'Al Nassr: "Felice di essere qui" Rrahmani: "Spero Koulibaly resti, da lui ho imparato tutto" "Speriamo che Koulibaly resti qui, perché è un giocatore fortissimo" , esordisce Rrahmani, compagno di reparto del centrale senegalese. "Da lui ho imparato tutto, è tra i più forti al mondo, è un onore giocare con lui". Sul giocatore che lo ha messo maggiormente in difficoltà quest'anno, il difensore kosovaro afferma: "Ci sono tanti giocatori forti che ci mettono in difficoltà dietro, ma sicuramente Leao ha fatto un campionato strepitoso e in quella partita mi ha fatto un po’ sudare”.