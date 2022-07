Napoli, 10-0 all'Anaune con subito Kvaratskhelia protagonista

DIMARO (Trento) - Il Napoli vince 10-0 contro l'Anaune Val di Non, formazione che milita nel campionato d’Eccellenza regionale in Trentino, la sua prima uscita stagionale con Khvicha "Kvara" Kvaratskhelia protagonista. Il georgiano è scatenato in avvio di partita: assist per la rete di Rrahmani (6') e poi con la doppietta al 26' (2-0) e al 39' con un bel cucchiaio mancino su filtrante di Anguissa per siglare il 4-0 con il quale le squadre chiudono il primo tempo. A segno anche Anguissa (33') con un bel destro al volo al limite dell'area. Nel secondo tempo girandola di cambi per Spalletti che manda in campo Contini, Gaetano, Costanza, Demme, Politano (69' e 86'), Ounas, Zerbin (gol al 55') e Victor Osimhen in rete al 67'. Il 10° gol lo realizza Ambrosino al 91' dopo che aveva sbagliato un minuto prima il rigore procurato da Osimhen. Molta curisoità sulla scelta del capitano dopo l'addio di Koulibaly con Giovanni Di Lorenzo scelto per indossare la fascia.