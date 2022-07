Diretta Perugia-Napoli ore 18: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Seconda amichevole per il Napoli, impegnato contro il Perugia alle 18 a Dimaro. E' l'ultima amichevole con le Dolomiti sullo sfondo per gli azzuri. Martedì infatti la squadra di Spalletti ripartirà per Castel Volturno e poi comincerà la seconda parte della preparazione, in vista della prossima stagione, a Castel di Sangro. Nel primo test il Napoli ha battuto 10-0 l'Anaune Val di Non, club che milita nel campionato d’Eccellenza regionale in Trentino. Ieri, intanto, c'è stata la tradizionale presentazione ufficiale a Dimaro con tutta la squadra al gran completo.