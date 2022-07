Kvaratskhelia-Anguissa-Politano-Petagna: poker Napoli al Perugia

Il Napoli batte con un netto 4-1 il Perugia nella seconda ed ultima amichevole disputata all'ombra delle Dolomiti, dopo il 10-0 infilitto all'Anaune Val di Non, formazione militante nell'Eccellenza del Trentino-Alto Adige. Buon test per gli azzurri, con Spalletti che ha ottenuto ottime risposte dal neo-acquisto Kvaratskhelia, oltre che da Politano e dai giovani Zanoli e Zerbin.

Napoli-Perugia 4-1, la cronaca

Match in cassaforte già al termine del primo tempo, grazie alle reti siglate dal georgiano Kvaratskhelia e da Zambo Anguissa. Tanti cambi all'intervallo e gol a freddo degli umbri, firmato da Melchiorri. Poi, col passare dei minuti, gli azzurri tornano in totale controllo della sfida ed ingrassano il tabellino: il tris lo sigla Politano, chiude nel recupero Petagna su un calcio di rigore da lui stesso procurato. Martedì il Napoli ripartirà per Castel Volturno e poi comincerà la seconda parte della preparazione, in vista della prossima stagione, a Castel di Sangro.