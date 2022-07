Napoli, tra Osimhen e Spalletti torna la pace: i tifosi applaudono

CASTEL DI SANGRO - E' tornata l'atmosfera di pace nel ritiro del Napoli a Castel di Sangro dopo la tensione tra Osimhen, che era stato mandato a farsi la doccia prima del termine dell'allenamento da Spalletti, dopo le sue proteste per un fallo in partitella non fischiato ad Anguissa. Dopo l'episodio, tra l'attaccante nigeriano e il tecnico è tornato subito il sereno: Osimhen è stato infatti aiutato e supportato da Spalletti che lo ha spinto con simpatia a firmare autografi ai tifosi. Una arrabbiatura di Osimhen che aveva messo di cattivo umore Spalletti, ma poi i due si sono chiariti ed è tornata la pace in campo nella seduta di allenamento in terra abruzzese aperta al pubblico che ha assistito alla riappacificazione, sottolineandola con un applauso.