Napoli-Adana 2-2: Lozano non basta a Spalletti. Balotelli in gol dal dischetto

CASTEL DI SANGRO - Finisce con uno spettacolare 2-2 l'amichevole a Castel di Sangro tra Napoli e Adana Demirspor. Buona prestazione degli azzurri di Luciano Spalletti che, davanti al neo acquisto Kim, in tribuna per seguire la partita dei suoi nuovi compagni, trovano un pari piuttosto rocambolesco contro i turchi allenati da Vincenzo Montella. In grande spolvero Osimhen, tra i migliori in campo nonostante abbia giocato solo i primi 45'. L'attaccante nigeriano è sembrato già in formato campionato. Succede tutto nella ripresa, con Lozano che la sblocca in apertura. I turchi, però, la ribaltano grazie a due caldi di rigore trasformati di Balotelli, entrato nel secondo tempo, e Sari. Nell'ultima azione ecco il definitivo 2-2: tiro cross ancora di Lozano e autorete di un difensore turco.

Le formazioni: Kim in tribuna, Balotelli parte dalla panchina

Spalletti schiera i suoi con il 4-3-3: Meret in porta, Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce con Rrahmani e Ostigard in mezzo, a centrocampo ci sono Anguissa, Demme e Gaetano, mentre il tridente offensivo è composto da Politano, Osimhen ed Elmas. In tribuna il neo acquisto Kim. Montella risponde con un 4-2-3-1, scegliendo Britt come terminale d'attacco anziché Balotelli, partito in panchina. In campo dall'inizio, invece, l'ex Napoli Gökhan Inler, a cui il tecnico italiano affida le chiavi del centrocampo.

Napoli all'attacco: gol annullato a Osimhen, Rrahmani colpisce la traversa

Parte subito forte il Napoli che al 4' passa in vantaggio con Osimhen, bravo a bruciare la difesa avversaria in velocità e superare l'estremo difensore con un delizioso palonetto. La rete dell'attaccante nigeriano, però, viene annullata per posizione di fuorigioco dello stesso numero 9 sul lancio in profondità di Politano. La squadra di Spalletti è arrembante e tra il 15' e il 16' sfiora il gol due volte: prima il solito Osimhen per poco non trova il bersaglio grosso con un colpo di tacco da circo, poi Rrahmani colpisce la traversa sugli sviluppi di un calcio di punizione orchestrato da Mario Rui e Politano, con il difensore che raccoglie il crosso basso dell'ex Sassuolo e Inter e da distanza ravvicinata alza troppo colpendo il montante. Alla mezz'ora ci prova anche Politano, ma il suo tiro su assist di Anguissa, bravo nel dribbling stretto e nello scarico, finisce alto.

Lozano la sblocca, Balotelli e Sari la ribaltano, poi un'autorete "salva" Spalletti

I secondi 45' si aprono con diversi cambi in casa Napoli: dentro Lobotka, Lozano, Kvaratskhelia, Zielinski, Fabian Ruiz, Jesu e Ambrosino al posto di Demme, Politano, Elmas, Gaetano, Anguissa, Osimhen e Rrahmani. Il dominio degli azzurri si concretizza al 51', quando proprio Lozano sblocca la sfida e butta giù il muro eretto dai turchi. Incassato il gol Montella mette dentro Mario Balotelli. L'attaccante italiano è subito pericoloso con un calcio di punizione dai 25 metri sul quale interviene Meret che smanaccia in angolo. Intorno all'ora di gioco termina la partita di Inler, uscito tra gli applausi dei suoi ex tifosi. Il Napoli continua ad attaccare alla ricerca del raddoppio, andandoci vicinissimo con Kvaratskhelia: Ozbir, però, è bravissimo a salvare i suoi. L'ingresso in campo di Balotelli scuote i turchi che pareggiano proprio con l'azzurro alla mezz'ora su calcio di rigore: intervento irregolare di Meret su Supermario, nell'occasione è evidente l'errore di Ostigard che non allontana la sfera dall'area partenopea. Nel finale altro penalty per l'Adana per un fallo di Olivera, entrato intanto al posto di Mario Rui. Sari è freddo a trasformare e ribaltare il risultato. Quando il Napoli vede lo spettro del ko ecco che proprio nell'ultima azione trova il meritato pareggio: tiro cross ancora di Lozano e autogol di un difensore turco. Tra Spalletti e Montella finisce 2-2.