Insigne nostalgia di Napoli: "Mi manca, tifo per i miei ex compagni"

Con la maglia del Toronto ha siglato la sua prima rete nella Major League, ma il pensiero di Lorenzo Insigne va al Napoli. L'ex capitano azzurro aspetta con ansia l'inizio della nuova stagione, che vedrà da spettatore. "Non vedo l'ora - ha dichiarato ai microfoni di RadioUno - sono un tifosissimo del Napoli ed ho già organizzato tutto per vedere le partite. Come ho augurato ai miei ex compagni, che sento ogni tanto tramite messaggi e chiamate, spero che vincano il campionato". Sugli azzurri: "Dispiace tanto che io, Mertens, Koulibaly e anche Ghoulam siamo andati via insieme. Abbiamo dato tanto al Napoli. Come vedo la Serie A da lontano? Sinceramente, vedendo il mercato di tutte le squadre, credo sarà un grandissimo campionato. Non vedo l'ora che inizi", ha spiegato l'attaccante.