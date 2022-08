La certezza di Spalletti: "Faremo innamorare i tifosi del Napoli"

CASTEL VOLTURNO (Caserta) - Il Napoli riparte da Verona. E sembra la partita giusta per celebrare la figura di Claudio Garella. Profumo di scudetto, e nuove ambizioni per una squadra che nell'ultimo mercato ha perso giocatori fondamentali come Insigne, Ospina, Koulibaly e Mertens. Il tecnico Luciano Spalletti attende con relativa ansia gli sviluppi del mercato senza fare proclami. "Gli obiettivi? Farei un po' di chiarezza riavvolgendo il nastro - sottolinea l’allenatore in conferenza stampa - quando sono arrivato mi è stata prospettata una squadra di transizione per quanto riguarda conti, il ringiovanimento della rosa e il ritorno in Champions League".

La rifondazione "Gli obiettivi sono stati centrati al 100% - continua Spalletti - anche con un po' di rammarico per come è andata la scorsa stagione. Ora si parla di un nuovo ciclo, ma se si parla di Napoli, le ambizioni sono sempre alte, altissime; abbiamo alle spalle una città che lo merita, dobbiamo subito assumerci le responsabilità. L'idea che sia che sia io a gettare le basi dei prossimi anni, è una responsabilità che mi assumo volentieri, e che mi stimola moltissimo. É chiaro che si gioca per raccogliere sempre il massimo, ma in questo percorso ci vuole un po' di tempo, e io non posso assicurare niente”.