Napoli, Spalletti vuole di più: "Concesso troppo, dobbiamo alzare il ritmo"

VERONA - "Non è una partita che può dire quello che sarà il percorso. In alcuni momenti, in alcune giocate, abbiamo fatto vedere che siamo giovani, anche se poi abbiamo vinto in maniera netta. Ma delle scelte, delle prese di campo a cui abbiamo rinunciato, in alcuni momenti abbiamo concesso troppo". Lo ha dichiarato, ai microfoni di Dazn, Luciano Spalletti, dopo la vittoria del Napoli sul campo del Verona. Il tecnico azzurro ha aggiunto: "Dovevamo far valere subito la qualità superiore che avevamo. Ero sicuro che il Napoli avrebbe fatto una bella prestazione perché ho visto i giocatori vogliosi in settimana. C'è solo da alzare il ritmo in alcuni momenti e andare a far male all'avversario, ma la voglia c'è".