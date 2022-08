Napoli, si ferma Demme: infrazione del cuboide del piede sinistro

NAPOLI - Si ferma Diego Demme . Il centrocampista del Napoli , dopo aver riportato un trauma contusivo nell'allenamento di ieri a Castelvolturno , ha sostenuto questa mattina tutti i controlli di rito: gli esami hanno evidenziato un' infrazione del cuboide del piede sinistro che terrà il giocatore tedesco lontano dai campi per circa un mese.

Napoli, Spalletti perde Demme: il comunicato

"Diego Demme questa mattina ha sostenuto i controlli in seguito a un trauma contusivo riportato ieri in allenamento. Gli esami hanno evidenziato una infrazione del cuboide del piede sinistro. Il centrocampista azzurro ha già cominciato la riabilitazione", scrive il club azzurro in una nota.