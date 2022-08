Napoli, Spalletti: "Raspadori può darci soluzioni". E su Ndombele...

NAPOLI - Dopo l'ottima partenza al Bentegodi contro il Verona, il Napoli si prepara per l'esordio casalingo al Maradona contro il Monza . Alla vigilia del match consueta conferenza stampa per il tecnico degli azzurri, Luciano Spalletti che ha parlato di campo, ma anche e soprattuto di mercato. Queste le sue parolei: "Il mercato è andato a riempiere quelle caselle che erano venute a mancare. Servivano dei giocatori per andare a giocare tutte queste competizioni. Trasformare quell'astratto nel concreto è far diventare questa suqadra forte, lottare per diventare più uniti come eravamo prima, per dare un'equilibrio di squadra. Perché noi siamo gli stessi di prima, ma con meno esperienza e meno presenze in Champions e Nazionali, per cui c'è da lottare per riacquistare quelle qualità che avevano giocatori come Koulibaly che dopo due partite è già diventato il migliore del ruolo nella Premier. La società ha lavorato sicuramente bene, mantenendo un occhio a quelle che sono le finanze della società".

Spalletti: "Raspadori può darci cose differenti"

Intanto gli ultmi colpi hanno riportato entusiasmo in tutto l'ambiente: "Il fatto che abbia creato soddisfazione negli addetti ai lavori può servirci a diventare una squadra più forte fin da subito. Possiamo aspettarci qualcosa di differente dalla completezza della rosa in generale, poi sul 4-3-3 o 4-2-3-1 è qualcosa che abbiamo lavorato dall'anno scorso, a prescindere da Raspadori. Chiaro che ci sono giocatori che ci permettono di giocare con entrambi i sistemi, lui è uno di quelli che può darci cose differenti da quelle che già avevamo, forse più precise". Raspadori per l'attacco, Ndombele a centrocampo, Spalletti sorride per il nuovo Napoli: "Arriva con un biglietto da visita importante e può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo, è completo. Gli piace di più correre in avanti che all'indietro, ma imparerà. Ha accettato di venire qui con entusiasmo, ha la voglia di far vincere il Napoli. Su Raspadori non posso dire molto".

Spalletti: "Ringrazierò Petagna"

“Bisogna prima riacquisire quelle caratteristiche, anche se quelli che sono rimasti hanno sicuramente ripreso il discorso della vecchia stagione e metto le mani sul fuoco per loro: ho una squadra di bravi ragazzi e la differenza la farà l’amalgama di squadra, perché è un campionato difficile, con una calendario fitto, e bisogna dare una mano al compagno e pensare al gruppo, senza pensare al proprio orticello”. Parla così della nuova stagione Spalletti che aggiunge: "Non so chi sia quella che si è rinforzata di più. Diciamo che tutte hanno messo mano alla rosa, forse rispetto a noi qualcuno ha fatto operazioni per vincere subito, senza contare di ringiovanire la squadre e senza guardare al bilancio. Anche il Monza ha fatto 12-13 acquisti ed è una squadra forte. Non è una neopromossa, ci sono persone che hanno fatto la storia del calcio. Solo uno come Galliani poteva convincere calciatori di livello come Ranocchia, Sensi, Pessina, Petagna. Andrea ha lasciato Napoli perché voleva giocare di più. Domani lo ringrazierò per tutto quello che mi ha dato".