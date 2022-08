Napoli, Spalletti: "Kvaratskhelia deve ancora sciogliersi"

NAPOLI - Grazie alla doppietta di Kvaratskhelia e alle reti di Osimhen e Kim , il Napoli ha battuto 4-0 il Monza , conquistando il secondo successo consecutivo in campionato. Al termine della gara, il tecnico azzurro Luciano Spalletti è soddisfatto . "La partita non è stata facile. Abbiamo affrontato una squadra tosta, ben messa. Ma noi siamo stati molto bravi. Abbiamo controllato la gara sin dalle prime battute e siamo stati più forti", ha dichiarato ai microfoni di Dazn.

Spalletti su Kvaratskhelia: "Deve sciogliersi"

Il protagonista della sfida è stato Kvaratskhelia, autore di una doppietta. "E' un calciatore con delle buone qualità. E' un grande professionista e un bravo ragazzo. E' bravissimo nell'uno contro uno, vede la porta, calcia con entrambi i piedi. E poi deve ancora sciogliersi. Oggi nei primi dieci minuti sembrava in difficoltà. Sente tanto la pressione. Sa che deve dare soddisfazioni ad un pubblico esigente come quello del Napoli ed è bello che abbia segnato in queste due partite".