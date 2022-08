Lite Spalletti-tifoso, un video al vaglio della Digos

FIRENZE - Accertamenti in corso da parte della Digos di Firenze , al lavoro per identificare il tifoso della Fiorentina che domenica sera, al termine del match tra Fiorentina-Napoli (finito 0-0) , ha avuto un battibecco con l'allenatore azzurro Luciano Spalletti .

Rischio Daspo per il tifoso

Al vaglio degli investigatori, c'è un video che riprende il tecnico mentre si avvicina agli spalti per protestare contro gli insulti a lui indirizzati e di cui si è lamentato nel dopo partita. Da queste immagini si vedrebbe un tifoso che si sbraccia e colpisce lievemente lo stesso Spalletti. Per ricostruire la vicenda in queste ore vengono ascoltati alcuni testimoni. Il supporter della squadra viola rischia un provvedimento di Daspo.