Dubbio Osimhen per Spalletti. Ma l’entusiasmo sprona il Napoli

Soltanto nella conferenza stampa che terrà oggi Spalletti si saprà se Osimhen potrà partecipare alla supersfida contro il Liverpool. Ieri, alla ripresa degli allenamenti, il bomber nigeriano ha svolto lavoro personalizzato in seguito a un risentimento all’adduttore accusato nel finale di Lazio-Napoli. Non è un problema grave, roba che se il match si giocasse domenica, non sarebbe nemmeno in discussione. Ma essendo in programma domani, c’è il rischio che il problema possa aggravarsi. Oggi il quadro clinico sarà più chiaro e poi bisognerà capire se, in caso di assenza forzata, sarà Raspadori oppure Simeone a scendere in campo per l’esordio in Champions League. Anche se sarà recuperato, non dovrebbe esserci invece Lozano ed al suo posto inizialmente sarà schierato Politano che aveva dato una scossa al Napoli sabato al suo ingresso in campo contro la Lazio. Il resto della squadra dovrebbe essere la stessa che ha costretto Sarri a subire un record negativo: la Lazio ha avuto solo il 32% di possesso palla e mai in passato, in tutte le squadre che ha allenato, era andato al di sotto di questa soglia. A testimonianza di come il Napoli goda di una condizione fisica che, abbinata all’assetto tattico, gli consente di attaure pressing e possesso palla efficaci.