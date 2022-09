Napoli, Spalletti: "Ho una clavicola fratturata. Osimhen? Valuteremo mercoledì"

NAPOLI - Luciano Spalletti , affiancato dal capitano Giovanni Di Lorenzo , ha parlato nella protocollare conferenza stampa alla vigilia del debutto in Champions League (mercoledì ore 21) contro il Liverpool tra le mura del Diego Armando Maradona. L'allenatore ha subito parlato delle sue condizioni fisiche: "È stata riscontrata la frattura della clavicola, poi tramite i medici ci siamo messi in contatto col nostro riferimento Castagna, a Milano sono stati gentilissimi. 7 ore di viaggio, alle 4 mi hanno atteso, hanno fatto ulteriori accertamenti, alle 11 hanno trovato uno spazio per operarmi, sono uscito alle 3 e mi hanno dimesso alle 7. Tramite un amico sono tornato a Castel Volturno stanotte, è tutto ok, ho saltato solo l'allenamento di ieri, ma ho il mio capitano qui per appoggiarmi - aggiunge - Volevo ringraziare la talpa del training center, ce ne sono di esemplari che vivono per queste cose".

Sul ritorno in Champions League: "Emoziona tantissimo al Luna Park del gioco del calcio, sentire le musiche dentro gli spogliatoi oltre quella fuori, i calciatori arrivano tutti con la musica particolare, brillano gli occhi a tutti, atmosfera bellissima. Diciamo che questo è un premio a quello che è stato il grande campionato passato, giocare questa competizione è quella a cui aspirano tutti - aggiunge - In Champions in una palla morta riprende vita e decide la partita, questa è al differenza con i campionati".

La sfida al Liverpool

Spalletti è tornato sul calcio che si gioca in Champions League per descrivere la sfida al Liverpool: "Le differenze sono sostanziali, quando svolgi tutto alla perfezione questi tirano fuori la giocata dal cilindro e ti mettono in difficoltà, bisogna essere accesi sempre al massimo. Anche quando il pallone è fuori dal campo, quel pallone può finire ovunque. Devi anticipare ogni azione. Dicevamo che non sapevamo la reazione della squadra dopo il passaggio a vuoto col Lecce, loro però ce l'hanno fatta vedere e quindi questi giocatori farà di nuovo innamorare il Maradona perché si allenano bene e hanno una passione sfrenata per il gioco e per i colori, sono convinto che faranno una grande gara - aggiunge - Firmare per un pareggio? Sarebbe limitare ciò che abbiamo visto, anche la Lazio sappiamo che calcio gioca e che giocatori ha, siamo andati lì per vincere su un campo non facile. Si torna in Champions e troviamo squadre più rappresentative, ma non bisogna andare in campo con l'idea di prendere i complimenti, ma con l'idea di vincere, questo è il segnale, come sul 2-1 a Roma inserendo due giocatori offensivi per andare a fare il terzo".

Sui cambi di Kvaratskhelia

L'allenatore ha parlato della gestione del giovane talento georgiano: "Con le 5 sostituzioni a volte si lasciano fuori quelli più bravi per usarli nel momento in cui possono deciderla. Lui a me sembra in condizione perfetta, il Napoli ha anche altri giocatori forti e si valuta tutto. Siamo contenti del ragazzo, soprattutto come uomo e persona, oltre che come calciatore".

Fattore esperienza

Diversi giocatori di questo Napoli sono alla prima in assoluto nella competizione ma Spalletti conta sull'entusiasmo: "L'entusiasmo di questi ragazzi deve prevalere sulle preoccupazioni di giocare questo torneo. Contro una super-squadra come il Liverpool dovremo essere bravi anche quando non saremo belli, dovremo accettare quando loro saranno più bravi di noi, ma mantenendo inalterate le nostre qualità".

Su Klopp e i suoi ex Allison-Salah

Parole d'elogio e rispetto verso l'avversario di mercoledì: "Sono onorato di sedere alla panchina vicina, è un personaggio di quelli unici. Gli allenatori top sono quelli a cui fai riferimento per una filosofia di calcio, quando parli di Klopp ti rendi conto che diventa subito difficile che possa somigliargli, io ho il cappellino ed è già un passo avanti (ride, ndr). I grandi si rendono conto di chi affrontano senza presunzione, avrà visto la partita ed avrà notato qualcosa che facciamo bene - aggiunge - Permettetemi di allargare i complimenti anche ad Alisson e Salah, li ho avuti, sono uno dei fortunati che li ha allenati e sarà un piacere ritrovarli"

Di Lorenzo: "Abbiamo grande voglia di dimostrare che possiamo stare in Champions"

Il capitano del Napoli ha parlato della sfida contro i Reds: "Dopo 2 anni dia senza tornare a giocare in Champions è qualcosa di importante per tuto l'ambiente, l'affronteremo con grande voglia, con determinazione, cercando di fare una grande partita contro grande squadra, spinti anche dal nostro pubblico. Metteremo in campo le nostre di qualità per mettere in difficoltà gli avversari - aggiunge - È bello confrontarsi con questa grande squadra, abbiamo avuto pochi giorni per prepararla ma abbiamo grande voglia di dimostrare che possiamo starci, Scenderemo in campo senza timori altrimenti loro lo percepiscono e sono capaci di schiacciarti".