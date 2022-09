Napoli, il capolavoro Giuntoli-Spalletti: giù gli ingaggi, talenti e gioco

TORINO - C’è del metodo in questo trionfo. Potrà sembrare banale, invece non è scontato e dunque vale la pena ribadirlo: la memorabile prestazione che il Napoli ha srotolato contro il Liverpool non è un evento casuale, bensì la vetta di un percorso in cui le componenti tecniche (la guida in campo e i dirigenti incaricati del mercato) hanno lavorato di pari passo e con efficacia evidente. Adesso - casomai - la sfida sarà mantenerlo, quel livello, ma è una questione che affronteremo in coda e su cui Luciano Spalletti ha già cominciato a lavorare non appena la partita è passata dalla cronaca all’epopea del club .

La rivoluzione

E dire che l’estate del Napoli era cominciata tra foschi presagi e malumori diffusi a causa degli addii eccellenti che hanno sancito plasticamente la fine di un’epoca: capitan Insigne, Koulibaly, Meret, Ospina, Ghoulam, Fabian Ruiz. Le settimane successive, però, hanno chiarito come il Napoli fosse tutt’altro che impreparato e le mosse di mercato lo hanno confermato, magari al netto di qualche lungaggine nelle trattative come quelle per Kim Min-jae, Raspadori o Simeone. Altre, invece, sono state letteralmente sorprendenti e soprattutto coraggiose: paradigmatico, naturalmente, l’acquisto di Khvicha Kvaratskhelia. Il ds Giuntoli lo ha prelevato dal club georgiano del Dinamo Batumi per 10 milioni di euro e già la cifra, rapportata al rendimento e alle qualità, è un colpo. Al di là dei numeri, però, quella che è diventata l’operazione-vetrina del nuovo Napoli chiarisce bene come si siano mosse in sintonia le varie aree del club, perché è impossibile immaginare che Spalletti non abbia dato l’avallo a questo arrivo, così come non è credibile che non fosse al corrente dell’esigenza del club di abbassare gli ingaggi e di rinnovare conseguentemente la rosa. Il tecnico ha cominciato a lavorarci dall’anno scorso: gestendo gli addii senza che le tensioni si riverberassero (troppo) sulla squadra, lo stesso percorso virtuoso che è in atto in questa stagione là dove il mercato non ha raggiunto gli obiettivi sperati. Il caso emblematico è, ovviamente, quello del portiere: anche i sassi a Napoli sanno che Giuntoli ha cercato di arrivare a Navas del Psg per sostituire quel Meret che non era ritenuto pronto caratterialmente e non particolarmente adatto alla “costruzione dal basso”. Gli incastri, però, non sono andati al loro posto e così Spalletti ha cominciato un’opera di ricostruzione morale e tecnica del portiere azzurro: con dichiarazioni pubbliche che ne certificassero il valore e con accorgimenti sui movimenti dei difensori ora più attenti (prima non era raro assistere a qualche “nascondino”) ad aiutare il portiere nel gioco palla a terra. La rivoluzione ha prodotto gli effetti sperati dal punto di vista economico (in due anni il monte ingaggi è passato da 155 milioni a 75), ma anche (e forse soprattutto) dal punto di vista ambientale: senza passate incrostazioni, con una rosa rinnovata, più libera mentalmente e con una maggiore predisposizione a seguire i dettami del tecnico. Alcuni giocatori (come Zielinski) hanno pure ritrovato forma ed entusiasmo.