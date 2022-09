Kvaratskhelia miglior calciatore di agosto davanti a Vlahovic e Dybala

NAPOLI - Quattro gol nelle prime cinque giornate e un rendimento straordinario. Il mondo del calcio scopre Khvicha Kvaratskhelia dopo che - sapientemente - il diesse Giuntoli era riuscito a scovarlo anticipato i maggiori club italiani ed europei. L’attaccante del Napoli - arrivato all’ombra del Vesuvio per sostituire Insigne - finora non ha fatto rimpiangere l’ex capitano azzurro.

I complimenti del presidente De Siervo

"Complimenti al Napoli per aver portato Kvaratskhelia in Serie A - ha affermato in una nota il presidente della Lega Serie A Luigi De Siervo - l‘ala georgiana ha avuto da subito un grandissimo impatto sul campionato: tre gol e un assist nelle prime quattro partite raccontano solo in parte le sue prestazioni, fatte di talento, tecnica e coraggio nelle giocate”.