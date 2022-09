Napoli, Spalletti può sorridere: Lozano ha recuperato

NAPOLI - l Napoli è tornato ad allenarsi questa mattina dopo un giorno di riposo concesso dal tecnico Spalletti all’indomani del brillante successo ottenuto in Champions League. Gli Azzurri - in testa alla classifica con Milan e Atalanta - preparano il big match contro la formazione rossonera allenata da Pioli. Le buone notizie arrivano da Lozano che ha smaltito l’influenza ed è tornato ad allenarsi a pieno regime con i propri compagni: domenica ci sarà. I giocatori che non avevano preso parte alla partita contro i Rangers Glasgow, hanno concluso la seduta di lavoro odierna con una partita a campo ridotto.

Solo terapie per Osimhen

L’appuntamento di domenica sera a San Siro - 20.45 - rappresenta uno snodo fondamentale del campionato. La squadra - dopo l’iniziale lavoro muscolare in palestra, è scesa in campo per le prove tattiche. Demme ha svolto un lavoro personalizzato mentre Osimhen è ancora fuori: il centravanti nigeriano - dopo l’infortunio muscolare - non è ancora tornato ad allenarsi: il centravanti nigeriano si è sottoposto a terapie riabilitative.