Forza Napoli anche in Georgia: tutti pazzi per Kvara7 che soppianta CR7

Il georgiano del Napoli fa impazzire l'intero Paese. E per lui tutti in piazza a tifare per la squadra di Spalletti. Khvicha Kvaratskhelia non è più uno sciogli-lingua

21 . 09 . 2022 11:10 1 min napoliGeorgiaKvaratskhelia

Abbonati a TuttoSport Scegli fra le nostre proposte Plus e Full e leggi su tutti i dispositivi con un unico abbonamento. Ora in offerta. A partire da € 2,99 € 0,99 /mese Abbonati ora Hai già un abbonamento? Accedi