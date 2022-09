Napoli verso il Torino: Politano parzialmente in gruppo, Osimhen a parte

NAPOLI - Prosegue la preparazione del Napoli in vista della sfida di sabato contro il Torino , in programma alle ore 15 allo Stadio Maradona alla ripresa del campionato dopo lo stop per la pausa Nazionali. Arrivano buona notizie per Luciano Spalletti per la partita contro Ivan Juri? , con ben sei nazionali che sono rientrati: Meret, Di Lorenzo , Raspadori e Zerbin , Elmas e Kvaratskhelia . Attesi nei prossimi giorni i rientri di Mario Rui, Ostigard , Rrhamani e infine dei sudamericani Olivera e Lozano .

Le condizioni di Politano e Osimhen

Per Spalletti buone notizie anche su Politano, che sta recuperando dall'infortunio. Nell'ultimo allenamento l'esterno azzurro ha infatti svolto attivazione in gruppo, per poi lavorare a parte personalizzato. Segnali incoraggianti dunque per il suo rientro, con Politano che punta proprio la sfida contro il Torino. Più complicato invece il recupero di Osimhen, che ha svolto terapie e personalizzato in campo. L'attaccante nigeriano rimane in forte dubbio per la sfida contro i granata.