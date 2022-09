Ferrara a Cassano, bufera sul Napoli di Maradona! "Prendevi il biberon, taci"

Continuano a far discutere le dichiarazioni di Antonio Cassano sul Napoli di Maradona . L'ex attaccante, ospite di Fedez durante una puntata del Podcast 'Muschio Selvaggio', aveva affermato: "Maradona ha vinto il primo scudetto con il Napoli con degli scappati di casa in squadra". Un'uscita che ha scatenato la reazione dei giocatori presenti in quel gruppo che portò lo scudetto a Napoli. Sulla vicenda è infatti intervenuto anche Ciro Ferrara , presente nelle due formazioni che hanno visto i partenopei trionfare nel 1987-88 e nel 1989-90, e criticate appunto da Cassano.

Renica zittisce Cassano: "Il tuo cervello è scappato!"

Ferrara: "Cassano taci, che è meglio"

Ferrara ha risposto all'ex attaccante tramite Instagram, postando una foto di quella squadra e scrivendo: "Ciao Antonio, parli di cose che evidentemente non conosci bene, in una lingua che padroneggi ancora meno. Il 10 maggio 1987, mentre noi vincevamo il primo scudetto della storia del Napoli, tu non avevi ancora compiuto 5 anni e prendevi il biberon. Taci, che è meglio. Diego non avrebbe mai voluto nel suo spogliatoio un “fenomeno” come te. Firmato: nu scappat ‘e casa".