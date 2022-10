Ma il nostro calcio merita Raspadori?

È un interrogativo volutamente provocatorio. Ed è anche pericoloso, dato che è un ottimo giocatore di 22 anni, semplice e genuino, ma non ancora un campione. Eppure la settimana chiusa ieri contro il Torino, in un sabato più di fatica che di soddisfazione per lui, ha messo Giacomo in copertina: ha segnato le reti che hanno qualificato l’Italia alle finali di Nations League. Non sarà il Mondiale, ma è pur sempre una bella soddisfazione battere Inghilterra, che in Qatar andrà, e la capolista Ungheria. Meravigliosa, in particolare, la palla che Jack, come lo chiamano dall’infanzia, ha messo alle spalle di Pope. Raspa, altro abbreviativo, gioca con i due piedi senza differenze. Ha tecnica e resistenza. È al quinto gol azzurro in 15 presenze, a riprova del talento. Raspadori è spuntato come un fiore nel deserto. Il movimento ha onestamente pochi meriti nel suo successo. Da bambino giocava nel Progresso, società alle porte di Bologna, in quel Castel Maggiore da cui proviene un altro campione di tenacia: Alex Zanardi. Il fratello maggiore Enrico, classe 1997, quindi di tre anni più vecchio, fu preso nel vivaio neroverde e si decise che il più piccolo lo accompagnasse agli allenamenti. Classica logistica familiare. Poi è andata come era finita in altre case, vedi in quella di San Vendemiano tra Stefano e Alex Del Piero. Il primo si è diviso tra Serie D al Mazzolara ed eccellenza a Castenaso, il secondo ha invece iniziato a segnare costantemente: 15 reti in 26 incontri al primo anno intero di Primavera, quindi il debutto in A con De Zerbi. Pure tra i grandi è andato migliorando di stagione in stagione. Come dice l’attuale tecnico Luciano Spalletti, il “ragazzo ha watt nelle gambe e ambizione”: 2 reti, 6 reti, 10 reti nei campionati al Sassuolo. Se il movimento in generale non ha meriti particolari, li hanno Ciccio Palmieri, fra i migliori responsabili italiani del settore, e un club ben organizzato da Giovanni Carnevali. Non a caso, con l’Inghilterra erano in campo 4 elementi azzurri che sono passati (o sono) nella città delle piastrelle.