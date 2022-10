Del Piero innamorato di Kvaratskhelia: "Ha una cosa che spacca la Serie A"

NAPOLI - Intervenuto a "Sky Sport", durante la trasmissione "Sky Calcio Club", Alessandro Del Piero ha speso parole al miele nei confronti di Khvicha Kvaratskhelia: "E' una roba impressionante", ha esordito la leggenda bianconera. "Salta l'uomo per fare male, il suo è un dribblare l'uomo che spariglia sempre le carte in tavola. Kvara ha motore, tecnica, coraggio e sfrontatezza. Sta davvero facendo delle cose straordinarie. Speriamo duri per il Napoli perché è bello vederlo giocare", ha proseguito Del Piero. "Quando hai un giocatore così hai innanzitutto il vantaggio che, se gli va bene, spacca le difese della Serie A e poi tutta la squadra acquista la consapevolezza di avere un'arma in più", ha concluso. L'attaccante georgiano in questa prima stagione in azzurro ha già raccolto 10 presenze complessive (8 in campionato e 2 in Champions League), mettendo a referto 5 gol e 3 assist.