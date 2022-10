Giuntoli: "Io alla Juve? Fa piacere, ma sono contento al Napoli”

NAPOLI - Prima della sfida di Champions League contro l'Ajax, Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfonoi di Mediaset Infinity. Nel dettaglio le sue parole: "Se siamo la squadra più europea d'Italia? Cerchiamo di lavorare e far crescere la squadra, col mister e lo staff. Sinceramente no, noi cerchiamo di migliorare le qualità e limitare i difetti. Io accostato alla Juve? A dire la verità non sto molto dietro ai media. Ovviamente mi fa piacere, ma io sono molto contento di stare a Napoli, è l'ottavo anno che sono qui, ringrazio sempre il presidente Aurelio De Laurentiis".