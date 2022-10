Ajax-Napoli, Spalletti virale: il gesto dopo il gol interroga il web

AMSTERDAM (Olanda) - Un Napoli travolgente, elegante, forte, ha probabilmente giocato il match perfetto nel successo per 6-1 contro l'Ajax ad Amsterdam. A capovolgere il vantaggio degli olandesi firmato Kudus ci hanno pensato Raspadori con una doppietta, Di Lorenzo, Zielinski, Kvaratskhelia e Simeone. Al momento del primo gol dell'attaccante ex Sassuolo, che aveva regalato agli azzurri il gol del momentaneo pareggio, il tecnico Luciano Spalletti si è rivolto alle telecamente mimando un gesto alquanto 'misterioso': l'allenatore toscano ha alzato l'indice al cielo e ha unito le dita delle due mani a formare una "T", come a mimare il segno del time out. Fosse davvero così, la squadra non ha minimamente rispettato il 'dictat' del tecnico: nessuna pausa, ma addirittura altri cinque gol.