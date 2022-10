Pandev attacca la Juve: “A Pechino partita rubata, solo così poteva vincere”

NAPOLI - Il momento d’oro del Napoli regala alla città e all’ambiente un momento di esaltazione. E anche gli ex calciatori vivono con particolare euforia l’exploit della formazione di Spalletti, ma qualcuno non perde occasione per evocare ricordi lontani e non troppo piacevoli vissuti a un passo dal traguardo. Goran Pandev torna ad accusare indirettamente il club bianconero. In un’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss, il calciatore macedone non ha scelto giri di parole. “L’espulsione di Pechino me la ricordo ancora adesso - afferma commentando la finale di Supercoppa Italiana del 2012 - ci hanno rubato la partita, loro potevano vincerla soltanto così”.