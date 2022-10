Napoli, Spalletti: "Osimhen a riposo. Zielinski e Kvara ci sono"

NAPOLI - Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Napoli e Cremonese, partita valida per la 9ª giornata di Serie A che si giocherà domani pomeriggio alle 18:00 allo Zini: "Troveremo una squadra chiusa che ci darà poco campo, al contrario delle ultime partite. Poi, non lo so, magari deciderà di giocarla sui duelli individuali. Se saremo quelli che ho visto nell'allenamento di oggi abbiamo diverse possibilità di vincere la partita", ha esordito il tecnico toscano. "Zielinski e Kvara al 100%? Sono a disposizione. Si sono allenati tutti, ne abbiamo alternati 3 perché ne abbiamo 26, la partita l'abbiamo fatta in 12 contro 12, tirando tutti dentro. Non esiste nel calcio moderno la partita da turnover e quella da non turnover", ha successivamente chiarito Spalletti. "La gestione della rosa deve essere continua, riguarderà un certo numero di calciatori più o meno ad ogni partita. Ndombelé ad esempio ha giocato un tempo una partita, un tempo un'altra, è una partita come gli altri, sotto forma differente ma è così, ad eccezione di qualcuno che ha doti straordinarie è fisiologico vedere un abbassamento dopo gare e viaggi continui, per tenerli tutti in condizione se si cambiano 2-3 a partita è meglio per tutti e non sono riserve per me", ha aggiunto.