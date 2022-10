Napoli, Spalletti: "Portato in campo l'orgoglio di un intero popolo"

NAPOLI - Un successo, il quarto in quattro partite del girone, che ha permesso al Napoli di guadagnare l'accesso agli ottavi di finale di Champions League con due giornate d'anticipo. Dopo il 4-2 casalingo contro l' Ajax , l'allenatore degli azzurri Luciano Spalletti non nasconde la sua soddisfazione ai microfoni di Sky: "Ci sentiamo coinvolti e trascinati dall'atmosfera. I ragazzi hanno fatto una cosa immensa, hanno portato in campo l'orgoglio di un popolo intero e centrato la qualificazione". Sull'aspetto tattico: "Non esistono più gli schemi, si gioca in base a come si schierano gli avversari. E' questione di coraggio, di saper impostare l'azione e di pressare. La Champions è difficile, anche oggi l'Ajax ha dimostrato qualità e palleggio".

"Osimhen non ancora in condizione perfetta"

"Osimhen? Non sapevamo esattamente in che condizione fosse, ha fatto pochi allenamenti con noi perchè anche quando ci siamo allenati, con tutte queste partite ravvicinate, non abbiamo utilizzato un'intensità tale da capire la sua forma. Non ha lavorato bene in fase difensiva, perchè probabilmente non ancora in forma perfetta. Sul cambio di Anguissa: "Ho dovuto alzare la squadra a livello di statura, e ripartire da metà campo perchè c'erano dei segnali di un loro ritmo maggiore. Ho messo Ndombele per cambiare un po' marcia". Su Raspadori: "Con lui in campo abbiamo palleggiato molto meglio, è perfetto per fare il 4-2-3- ZERO", afferma il tecnico del Napoli.

Lozano: "Ottimo lavoro da parte di tutti"

Hirving Lozano ha aperto le marcature con un gran colpo di testa su assist di Zielinski: "Una partita molto bella, tutta la squadra ha fatto un bel lavoro. Dieci gol all'Ajax e punteggio pieno nel girone? Sono felice, andiamo avanti così. Non era facile giocare contro l'Ajax che gioca bene al calcio. Abbiamo lavorato tutta la settimana per fare questa prestazione. Il campionato? Ora bisogna lavorare partita dopo partita", ha affermato il messicano a fine partita.

Raspadori: "E' la vittoria che volevamo"

Protagonista del match con il gol del momentaneo 2-0, Raspadori è arrivato a quota 4 centri in 3 gare di Champions: "E' la vittoria che volevamo, abbiamo impattato bene la partita anche se non è stata la più brillante giocata fino ad oggi: è normale non essere sempre al meglio vista la stanchezza e le tante partite ravvicinate. Partita perfetta? Vogliamo sempre migliorare ed imparare dai nostri errori, oggi abbiamo sbagliato qualcosa in campo. Sul gol:"Non è solo merito mio ma di tutta la squadra. Le vittorie di questo tipo portano solo più entusiasmo, soprattutto di fronte ad un pubblico così".