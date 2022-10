Fantacalcio Napoli, la situazione di Anguissa: cosa cambia. E Osimhen…

NAPOLI - C'è preoccupazione in casa Napoli per le condizioni di Zambo Anguissa, uscito anzitempo dal campo nella sfida di Champions League contro l'Ajax. Nella notte il centrocampista tramite una storia Instagram diceva: "Ho sentito un fastidio alla coscia, domani ne saprò di più e vi darò mie notizie", mentre oggi, secondo il report ufficiale del Napoli, Anguissa ha svolto terapie e domani sosterrà gli esami clinici. Al momento è in dubbio la sua presenza contro il Bologna. E Victor Osimhen, amico del senegalese, ha postato sui social una foto che li ritrae insieme e un messaggio: "Ti auguro una pronta guarigione fratello".