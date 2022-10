Napoli, Kvaratskhelia e quel paragone di Repice che fa sognare i tifosi

Il Napoli continua a volare in campionato come in Champions League. La squadra di Spalletti è ancora imbattuta dopo 13 partite e comanda sia la classifica di Serie A che quella di coppa, dove ha già strappato il pass per gli ottavi di finale. Gli azzurri stanno mostrando un calcio spettacolare e hanno creato grandissimo entusiasmo tra i tifosi e non solo. Il Napoli esalta il proprio popolo e gli addetti ai lavori. Anche Francesco Repice , affermato radiocronista, si è esaltato durante Napoli-Ajax , quarta sinfonia europea della banda Spalletti. Gli azzurri hanno fatto 4 su 4 battendo i Lancieri per 4-2 dopo il netto 6-1 alla Johan Cruijff Arena. Come ormai di consueto, tra i migliori in campo c'è il georgiano Kvaratskhelia , entrato ancora nel tabellino dei marcatori.

Repice pazzo di Kvaratskhelia: il paragone è pazzesco

Repice, che ha esaltato il nuovo gioiellino azzurro in radiocronaca, a diverse ore di distanza dal match del Maradona, attraverso un video pubblicato sui social ci ha tenuto a spiegare quanto accaduto: "Io lo so che forse ieri sera in radiocronaca ho esagerato, ma mi è venuto dal cuore, non sono riuscito a trattenermi, quindi chiedo scusa se qualcuno non è d'accordo o pensa che abbia effettivamente esagerato. Però, ripensandoci tutta la notte, più vedo quel ragazzo con la maglia numero 77 (Kvaratskhelia ndr), i calzettoni abbassati e quella capigliatura un po' così, più mi viene in mente un ragazzo di Belfast. Non ci posso fare nulla, veramente non ci posso fare nulla. Per me Kvaratskhelia non è un giocatore normale, è veramente un'altra roba". Il riferimento, ovviamente, è a George Best. Un paragone piuttosto importante dunque. I tifosi del Napoli si augurano che il loro nuovo beniamino possa veramente ripercorrere le orme del campione nordirlandese. Repice, intanto, sembra non avere dubbi.