Napoli, Osimhen e lo Scudetto: "Lo vinciamo noi" VIDEO

Dopo aver saltato alcune partite per infortunio, Victor Osimhen è tornato. L'attaccante del Napoli ha giocato uno spezzone di gara contro l'Ajax in Champions, segnando il quarto gol per gli azzurri. Ora è pronto a tornare titolare già contro il Bologna, sfida in programma per domenica 16 alle 18. La squadra di Spalletti comanda la classifica di Serie A e quest'anno è una seria pretendente per la vittoria dello scudetto. E proprio sullo scudetto, Osimhen è stato protagonista di un siparietto con alcuni tifosi del Napoli. Un tifoso azzurro gli ha fatto la fatidica domanda: "Lo vinciamo lo scudetto?". E la risposta affermativa dell'attaccante azzurro, unita a grandi sorrisi, ha fatto impazzire i supporter partenopei.