Napoli, Kvaratskhelia e la frase sul polsino: l’incredibile storia

Khvicha Kvaratskhelia sta stupendo tutti in questo inizio di stagione con fantastiche giocate in Serie A e Champions League con la maglia del Napoli. Anche nell'ultimo turno di campionato, in casa contro il Bologna, si è reso protagonista di un'ottima prestazione, caratterizzata dall'assist a Osihmen per il decisivo gol del 3-2. Il fenomeno georgiano, però, è riuscito ad essere protagonista anche di un bellissimo gesto che ha poco a che fare con le giocate in campo.