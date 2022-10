Kvaratskhelia star: la sua storia tra Georgia e Napoli diventa un film

A Napoli è già scoppiata la Kvaramania . Il giovane georgiano, arrivato sotto al Vesuvio in estate, ha messo in mostra tutte le proprie potenzialità e il popolo partenopeo è già pazzo di lui. Khvicha , nel giro di pochi mesi, è entrato nel cuore dei tifosi, è diventato un napoletano doc e nei quartieri della città impazzano "santini", immaginette, maglie e sciarpe con il suo nome. Il talento di Tbilisi incanta sul rettangolo verde e la sua storia diventerà preso un docufilm .

Kvaratskhelia, dal campo al... cinema: ciak, si gira

Sì, perché in città da alcuni giorni è presente una troupe capitanata dalla giornalista e direttrice creativa georgiana, Salome Benashvili, impegnata a raccogliere testimonianze, immagini, istantanee di passione, quella scoppiata tra Kvaratskhelia e il popolo azzurro. La troupe ha curiosato per le strade della città, ha collezionato materiale, ascoltato tifosi ed esperti, ha catturato alcuni frame della partita del Maradona tra il Napoli e il Bologna e infine lascerà spazio al grande protagonista, Khvicha Kvaratskhelia. Il docufilm, sponsorizzato da Crocobet e prodotto da Gt e Crocobet, tra l’altro regional partner del Calcio Napoli per la Georgia, dovrebbe andare in onda a inizio novembre e sarà disponibile sui social.