Spalletti a Mourinho: "Il Napoli ha evitato le trappole della Roma". E su Osimhen...

ROMA - Vittoria all'Olimpico contro la Roma e primato in classifica per il Napoli di Spalletti che nel post partita analizza così il successo targato Osimhen: "Non voglio parlare delle parole di Mourinho, voglio fare la mia analisi. Una partita piena di trappole, la mia squadra ha saputo interpretarla benissimo pur sbagliando cose facili. Alla fine abbiamo saputo sfruttare i vantaggi senza correre rischi e lo abbiamo fatto correttamente creando occasioni dove abbiamo costruito al vittoria". Decisivo l'attaccante nigeriano per il tecnico azzurro che spiega: "Noi abbiamo bisogno di Osimhen perchè fa cose che ha solo lui. Diventerà fortissimo se saprà gestire le emozioni. Noi abbiamo bisogno di lui per completezza di squadra, è fortissimo di testa. Lo dobbiamo seguire bene, anche in fase difensiva abbiamo bisogno di lui come nei calci piazzati di stasera".