Spalletti avvisa Rangers e Liverpool. Poi la risposta a Mourinho

NAPOLI - Con la qualificazione in tasca, ma non la certezza del primo posto, Luciano Spalletti parla alla vigilia della sfida di Champions contro i Rangers: "In tutte le partite bisogna dare il massimo, le difficoltà sono di ripetersi ogni volta e di mettere dentro sempre le qualità. Il DRS è inserito sempre, bisogna andare forte. Vincere ci permetterebbe di arrivare a giocare contro il Liverpool con 15 punti e di poter utilizzare la differenza reti a nostro favore". Pensa alla formazione il tecnico azzurro che aggiunge: "Turnover? Io scelgo sempre i miei calciatori per vincere le partite. Per quanto riguarda la possibilità di avere dei claciatori forti anche fuori, mi dà l'alternativa di poter far giocare tutti. Siamo tornati alle 2 di notte da Roma, la mattina alle 11 per fare l'allenamento si va in difficoltà. Anche oggi abbiamo fatto differenziato per permettere a tutti di recuperare. Avendo una rosa di livello possiamo cambiare e cambieremo qualcosa. 4/5 giocatori freschi giocheranno contro i Rangers. Abbiamo sempre usato le qualità che abbiamo, non siamo stati messi in difficoltà dagli avversari affrontati. Quello che diventa fondamentale è che non ci dobbiamo soffermare nel cercare delle valutazioni per quello che siamo riusciti a fare, dobbiamo guardare a quello che possiamo diventare. Questo ci impone di essere sempre più bravi e di cercare soluzioni nuove. Abbiamo visti calciatori che tirano fuori giocate sopra la media come il gol di Osimhen contro la Roma che va aggiunto ai pezzi dei grandi calciatori e delle grandi squadre che fanno parte della storia del calcio. Anguissa è convocato, ma sono soddisfatto di Ndombele".