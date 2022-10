Napoli-Rangers, Spalletti: "Quasi perfetti". E De Laurentiis: "Inarrestabili"

NAPOLI - " Siamo stati quasi perfetti , non era facile mantenere il livello di qualità in questa partita qui. Soprattutto quelli freschi si sono fatti trovare prontissimi, hanno veramente meritato (e meritano) un applauso per l'attenzione e la cura negli allenamenti che hanno avuto, sfruttando quello che gli è stato messo a disposizione stasera. Abbiamo fatto una buonissima partita". Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha commentato ai microfoni di Mediaset il successo ottenuto contro i Rangers Glasgow nella quinta giornata della fase a gironi di Champions League.

De Laurentiis e Simeone dopo Napoli-Rangers

"Inarrestabili e divertenti! Forza Napoli Sempre". Lo ha scritto su Twitter il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Così, invece, Simeone a Sky: "Il premio di mvp della gara è un bellissimo regalo. Lo dedico ai tifosi e a tutto il gruppo, anche a quelli che non si vedono tutti i giorni. Prima della sfida con il Liverpool abbiamo una sfida importante in campionato, per la quale abbiamo pochi giorni di recupero. Spalletti mi ha dato la libertà di attaccare gli spazi. Raspadori è un grande giocatore e, per uno con le mie caratteristiche, giocare con lui è un grande vantaggio. Quando il mister mi mette in campo io sono a disposizione, come sempre. Sfrutterò ogni minuto che mi concederà. Sono dispiaciuto per l'eliminazione dell'Atletico Madrid, ma mio padre sarà contento della partita che ho fatto".