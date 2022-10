Napoli, Spalletti e l'elogio di Kvaratskhelia

NAPOLI - Poker al Sassuolo e continua il momento magico del Napoli di Luciano Spalletti in vetta alla classifica di Serie A. Dodicesimo risultato utile in campionato per il tecnico azzurro che al termine della sfida del Maradona dedica il successo alla sua squadra: "Complimenti ai ragazzi per questo filotto di vittorie, anche perchè ora gli avversari contro di noi sono sempre più attenti. Per quanto riguarda la partita abbiamo concesso troppo e non ho visto la puntualità di sempre, bravi nell'atteggiamento dei primi minuti che ci ha permesso di andare in vantaggio perchè poi basta un episodio per cambiare il corso delle partite. Questo è un gruppo di veri professionisti, di ragazzi che si divertono e che allo stesso tempo vogliono cercare la vittoria sempre. Si allenano con qualità e attenzione e questa è la chiave di tutto". Un vero e proprio elogio per il gruppo azzurro da parte del tecnico toscano che poi parla di uno dei grandi portagonisiti di questa stagione: "Kvaratskhelia è perfetto, sa fare tutto, è un bravissimo ragazzo. Anche oggi ha rincorso il suo avversario, è stato bravo sotto palla. A volte non si dà l'importanza agli attaccanti per il lavoro che si fa anche in fase difensiva".