Napoli, il capolavoro di Spalletti: così sono arrivate tredici vittorie consecutive

TORINO - Victor Osimhen è forte, fortissimo. Il Napoli gioca bene, benissimo. Quindi chi è che trascina l’altro: l’attaccante o la squadra? Entrambi, in questo caso, perché il Napoli non ha perso un colpo, anzi, quando l’attaccante nigeriano era infortunato. Così come lo stesso attaccante è tornato in condizione straordinarie al punto a aver stupito ogni più rosea attesa mettendo a referto 6 reti: gol all’Ajax, gol al Bologna e alla Roma (entrambi da tre punti l’uno) e tripletta al Sassuolo. Che, considerate anche quelle precedenti l’infortunio, assommano a 8 reti in 730 minuti: un gol ogni 91 minuti. Media che si dimezza se si considera lo score successivo al rientro in campo. Ma alla fine si torna sempre lì: è davvero un errore, al confine dell’ingiustizia tecnica e analitica, discutere di questo Napoli con la “reducito a unum” di un protagonista qualsiasi. Sia egli l’inarrestabile Osimhen o l’affascinante Kvaratskhelia. Quel che conta è l’insieme dei fattori: ciò che ha portato il Napoli a completare questa incredibile striscia di 13 vittorie consecutive. Anzi, no: un protagonista assoluto c’è e si chiama Luciano Spalletti. Intendiamoci: noi da sempre sosteniamo la primazia dei giocatori sugli allenatori (perché tu puoi essere un fenomeno in panchina ma non riuscirai mai a trasformare i ronzini in purosangue) ma è altrettanto ovvio che un allenatore possa migliorare un gruppo di giocatori di talento attraverso il proprio lavoro. Che non è solo quello dentro al campo, fatto di schemi e di atletismo, ma quello di gestione del gruppo e dell'ambiente: perché vincere a Napoli, o provare a riuscirci, non è come vincere da altre parti. Succede che si mettano di mezzo feste troppo anticipate poi “traslate” da sconfitte materializzate in un albergo, succede che una vittoria ti porti in paradiso e che una sconfitta ti scaraventi all’inferno soprattutto se la società resta ondivagamente preda di queste montagne russe umorali. Oppure se qualche componente, magari tra i più autorevoli, del gruppo è da troppo tempo invischiato in queste dinamiche umorali, o chissà che, cittadine. E dunque Spalletti ha lavorato assi su questo aspetto. Prima ha appoggiato e condiviso il lavoro di mercato che Cristiano Giuntoli - con l’indispensabile benestare del club - ha portato avanti per rivoluzionare l’ambiente interno al gruppo. Poi si è incaricato di isolare e di formare, lavorare e organizzare, motivare e strutturare.