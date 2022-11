Kvaratskhelia salterà Atalanta-Napoli: la nota ufficiale

CASTEL VOLTURNO (Caserta) - Brutta notizia per Luciano Spalletti, tecnico del Napoli capolista della Serie A impegnato domani (sabato 5 novembre) al Gewiss Stadium di Bergamo contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini seconda in classifica: per la delicatissima trasferta, infatti, l'ex tecnico di Roma ed Inter non avrà a disposizione Khvicha Kvaratskhelia che, come sottolineato dal club azzurro in una nota ufficiale, è alle prese con un "episodio di lombalgia acuta".