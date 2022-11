Napoli, Spalletti e la rivelazione su Kvaratskhelia: "L'infortunio nasce da..."

BERGAMO - Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il successo del Napoli sull'Atalanta di Gasperini. Il primo tema affrontato dal tecnico toscano è stato l'infortunio di Kvaratskhelia: "I compagni non sono contenti di sentire questa storia di Kvara. Se devo dipendere da un solo giocatore che vado a fare in campo? Si può vincere anche senza Kvara, nessuno nello spogliatoio è contento di sentire questa storia a ripetizione. Kvara stasera non c'era, così come non c'è stato Osimhen in passato. Sempre con queste domande su Kvara, non è che abbiamo fatto delle cose in più perchè mancava lui. Ha dolore alla schiena, a causa di una botta rimediata da Alexander-Arnold. Il suo problema finisce parte da lì. Nei giorni successivi lo abbiamo gestito e monitorato costantemente, è andato tutto abbastanza bene, pensavamo migliorasse, invece ieri è venuto che non riusciva proprio per niente. Anche se per voi è quello che ci porta in giro per il mondo, noi ne abbiamo altri di cui ci si può fidare", ha raccontato Spalletti. Su Elmas, oggi decisivo per la conquista dei 3 punti: "Ha fatto un lavoro di qualità e quantità in maniera eccezionale. E quindi abbiamo preferito lasciare Kvara a casa per non fargli fare una sobbarcata di tensione, il viaggio, poi chiedigli come sta il giorno della partita e poi cosa pensano gli altri giocatori? Non si va da nessuna parte se non abbiamo 20-22 calciatori circa, per cui il ragionamento va fatto in maniera corretta, il gruppo lo recepisce in base a come lo gestisci, con correttezza", ha proseguito il tecnico toscano.