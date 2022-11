Spalletti: "Napoli, Udinese da sbranare. Kvaratskhelia out. Le big stanno tornando"

NAPOLI - Primato a +8 su Lazio e Milan, il Napoli si prepara a chiudere in vetta alla classifica prima della sosta Mondiale. Ultimo ostacolo l'Udinese di Sottil che al San Paolo vorrà provare ad uscire dal momento no. Analizza il momento Luciano Spalletti in conferenza stampa dopo l'allungo dell'ultimo turno grazie al pari dei rossoneri di Pioli e la vittoria con l'Empoli: "Non cambia molto per noi, si fanno le stesse cose, a livello professionale ci interessano quelle cose, noi abbiamo chiaro il nostro obiettivo giornaliero e settimanale. L'Empoli ci ha creato difficoltà. Ci sono due allenamenti dopo da poter sviluppare, facciamo vedere gli episodi salienti e si pensa all'Udinese. Quello che succede altrove non possiamo determinarlo, poi se viene fuori un pareggio di una grande anziché una vittoria è normale ci faccia piacere, ma non è su quello che ci basiamo, ma sul nostro calcio e le nostre caratteristiche. Ancora mancano 72 punti da qui alla fine del campionato, è presto per fare certi discorsi".