Napoli, si ferma Osimhen: le conseguenze dello stop del bomber azzurro

Il capocannoniere del campionato di Serie A - nove gol per lanciare il Napoli in un avvio di stagione semplicemente straordinario - sarà costretto a saltare l'incrocio con Cristiano Ronaldo. Dalla Nazionale nigeriana trapela la notizia secondo cui il bomber azzurro Victor Osimhen dovrà fermarsi e dunque non potrà giocare contro il Portogallo in un'amichevole molto importante per i lusitani in vista del Mondiale in Qatar. Il suo posto sarà presumibilmente occupato da un'altra conoscenza del nostro calcio: il belga-nigeriano Cyriel Dessers, attaccante della Cremonese. Il test fra Nigeria e Portogallo si giocherà giovedì sera all'Estadio José Alvalade di Lisbona, l'impianto di casa dello Sporting.