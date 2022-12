Diretta Antalyspor-Napoli ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Il Napoli capolista in Serie A affronta l'Antalyaspor, prima amichevole del suo ritiro in Turchia. Mancano i nazionali reduci dall'avventura in Qatar (non saranno convocati prima di metà dicembre), nell'attesa Luciano Spalletti ha già iniziato a mettere sotto torchio il gruppo a sua disposizione: "Le gambe non stanno ferme, si corre", ha detto alla squadra nel corso dell'allenamento di ieri.