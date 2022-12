Antalyaspor-Napoli 2-3: Spalletti riparte, doppio Raspadori e Politano

ADALIA (Turchia) - Il Napoli si prepara per la seconda parte di stagione e riparte con l'amichevole in casa dell'Antalyaspor. La capolista della Serie A vince 2-3, doppietta di Raspadori e firma di Politano, e rimette in moto la macchina perfetta che in questa prima parte di campionato, prima della sosta per il Mondiale di Qatar, ha dominato la classifica. Ora, con il nuovo anno, subito il big match contro l'Inter di Inzaghi che ha ripreso il suo cammino vincendo per 4-0 il test contro il Salisburgo. Per Spalletti a disposizone tutti i calciatori che hanno giocato l'ultima a novembre, tranne i cinque reduci dalla Coppa del Mondo.