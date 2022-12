Crystal Palace-Napoli 1-3: Osimhen e show Raspadori, Spalletti già in forma campionato

ANTALYA (TURCHIA) - Dopo il 3-2 contro l'Antalyaspor, il Napoli batte anche il Crystal Palace di Patrick Vieira per 3-1 in rimonta. Ottimi segnali per Luciano Spalletti in vista del match del 4 gennaio contro l'Inter al rientro dalla pausa per i Mondiali di Qatar 2022, quando Osimhen e compagni saranno chiamati a confermare il grandissimo avvio di stagione che li ha proiettati in vetta alla classifica, a +8 dal Milan secondo e +10 dalla Juve terza.