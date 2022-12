Diretta Napoli-Lilla ore 20: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

NAPOLI - Saranno circa 30mila i tifosi attesi stasera alle 20 allo stadio Diego Armando Maradona per l'amichevole tra Napoli e Lilla, ultimo appuntamento di un 2022 fin qui straordinario per la squadra di Spalletti. Gli azzurri sono primi non solo nell’attuale classifica del campionato di Serie A, ma anche in quella dell’anno solare: 34 gare, 81 punti, 4 in più del Milan campione d’Italia e addirittura 13 in più dell’Inter che anche in questa stagione era partita come la maggiore candidata allo scudetto. Osimhen e compagni si ritroveranno poi giovedì e venerdì per completare la preparazione prima di concedersi dei giorni liberi (dal 23 al 27) per le festività. Poi sarà tempo di fare sul serio in vista della supersfida in programma il 4 gennaio a San Siro contro l'Inter.