De Laurentiis applaude il Napoli: "Ha fatto cose entusiasmanti"

"Desidero fare i miei auguri più sinceri a tutti per un 2023 che raccolga quello che di buono c’è stato nell’anno che si sta concludendo e lasci per strada ciò che ci ha atterriti". Lo scrive in un tweet Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli calcio, che successivamente continua: "Il 2022 ha avuto anche segnali positivi. La nostra economia cerca di rialzare la testa. Il turismo si è ripreso, in particolare a Napoli gremita di visitatori da mesi. Il Napoli ha fatto cose entusiasmanti. Qualcosa possiamo portarci con noi". "Ma il mio augurio è soprattutto per un anno di serenità e salute. Per tutti, non solo per i nostri straordinari tifosi", conclude il presidente del club partenopeo.