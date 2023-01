Inter-Napoli a Sozza, Spalletti: “Ecco che penso”

NAPOLI - Tutto pronto per il big match di San Siro tra Inter e Napoli, uno degli appuntamento più attesi per la ripartenza della Serie A dopo la sosta per il Mondiale in Qatar. La capolista si ritroverà a difendere il vantaggio conquistato in quest aprima parte di campionato sul difficile campo dei nerazzurri, vogliosi di riscattarsi in questo 2023 dopo un avvio di stagione altalenante. Alla vigilia del match è intervenuto in conferenza stampa il tecnico degli azzurri Luciano Spalletti: "In questo periodo di break abbiamo fatto quello che dovevamo, lavorando in profondità su tutte le qualità che servono, come ho già detto per noi non è un ripartire perché con la testa siamo rimasti a dove abbiamo lasciato. Abbiamo iniziato questo bellissimo viaggio un anno e mezzo fa e non ci sono fermate, non ci sono stazioni, ci fermeremo solo quando sapremo come sarà finita".