Napoli-Juve, Spalletti risponde ad Allegri: "Inutile nascondersi. È meglio lui, lo dice il palmares"

NAPOLI - Tutto pronto al maradona per il big match del 17° turno di Serie A tra Napoli e Juventus. Al Maradona, tutto esaurito, andrà in scena una sfida ad alta tensione che mette in palio punti importanti per la lotta Scudetto. Alla vigilia del'incontro, parla in conferenza stampa Luciano Spalletti che presenta così la partita contro i bianconeri rispondendo agli elogi del collega Allegri: "Non lo so, lui è il più bravo perché lo dice il palmares, io mi inchino al suo palmares. Capisco che per Allegri sia conveniente passare da comprimario, ma per una Juve sempre imbottita di campioni è impossibile nascondersi dal ruolo di favorita, certi investimenti si ripagano solo giocando per Scudetto e vittoria Champions. E' inutile mettersi il cappello o la barba finta, non c'è quarto posto che soddisfi la Juventus". E sull'importanza del match, il tecnico azzurro aggiunge: "Quando si vestono casacche così importanti la vedo dura giocare con la paura, paura non ce l'avrà nessuno, ci sono calciatori forti come personalità e tecnica e tutte e due giocheranno per vincere e sarà un grande spettacolo".